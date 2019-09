Rousseff defendió a Bachelet: Bolsonaro superó todos los límites de bajeza y sordidez

La ex presidenta brasileña Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), manifestó este miércoles su solidaridad con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, luego de que fuera atacada por una declaración "que superó todos los límites de bajeza y sordidez" del actual jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Señora Michelle Bachelet: Si no fuera por el personal de (Augusto) Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre (Alberto Bachelet), hoy Chile sería una Cuba", dijo Bolsonaro una respuesta a algunas críticas que la ex Presidenta chilena hizo a Brasil este mismo miércoles durante la presentación de un balance de su gestión como alta comisionada, cargo que ocupa desde hace un año.

Ante estos dichos, Rousseff manifestó su solidaridad con Bachelet y el pueblo chileno en un mensaje que transmitió por las redes sociales.

"La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena, denunció la complacencia del gobierno brasileño con la violencia policial y la reducción del espacio democrático en el país. En ausencia de una discusión civilizada, Bolsonaro hizo lo que sabe: reaccionó con aspereza y abyección", escribió Rousseff en Twitter.

"Bolsonaro superó todos los límites de bajeza y sordidez al celebrar el asesinato del padre de Michelle Bachelet, asesinado como resultado de la tortura que sufrió en la dictadura de Pinochet. También torturada por el régimen, Michelle fue atacada por Bolsonaro porque cumplió con su deber", dijo Rousseff.

"Ante tal grosería, otra de su larga lista de insultos, pido disculpas a Michelle Bachelet y al pueblo chileno, expresando un inmenso respeto por la memoria de su padre, en nombre de los brasileños que resistieron la dictadura, que valoraron la democracia y lucharon por conquistar", agregó.

1 Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, a ex-presidenta do Chile denunciou complacência do governo brasileiro com a violência policial e a redução do espaço democrático no País. Na falta de argumento civilizado, Bolsonaro fez o que sabe: reagiu com torpeza e abjeção