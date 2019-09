Senador Insulza: Piñera respondió bien por ataque de Bolsonaro contra Bachelet

El senador del PS, José Miguel Insulza, dijo sentirse conforme con la declaración del Presidente Sebastián Piñera luego del ataque personal que efectuó el presidente de Brasil Jair Bolsonaro contra la alta comisionada de la ONU por los derechos humanos, Michelle Bachelet.

En conversación con Lo que Queda del Día, el parlamentario valoró que Piñera separara aguas de su par brasileño, con quien se ha mostrado cercano en el último tiempo, al plantear que no compartía la alusión de Bolsonaro al padre de la ex mandataria.

"Hay que reconocer que una persona que se ha acercado mucho a Bolsonaro en el último tiempo, como el Presidente Piñera, dijo claramente que se apartaba de él en esto y aprovechó de reafirmar su compromiso con los derechos humanos", sostuvo Insulza.

"Si Brasil no reacciona frente a este asunto, con la declaración del Presidente Piñera, no diré que nos daremos por satisfechos, porque hay otra parte que no me parece que debió haber sido, pero creo que respondió bien y separó a Chile claramente de lo que dijo Bolsonaro", añadió Insulza.

Con esto Insulza se separó de varias posturas en la oposición que calificaron de "tibia" la reacción de Piñera ante esta polémica, aunque se manifestó en línea con lo planteado por el presidente de su partido, el también senador socialista Álvaro Elizalde, quien valoró que Piñera haya expresado distancia del líder brasileño.

"Sigo esperando las disculpas de la vocera"

Por otro lado, el senador Insulza dijo que aún esperaba las disculpas de la vocera Cecilia Pérez, quien vinculara al PS con el narcotráfico, desatando la molestia de la colectividad y a su vez generando una mala relación con el Ejecutivo.

"A nosotros nos gusta tener buenas relaciones, y estamos teniendo una mala relación con el Gobierno por algo que la vocera del Gobierno, la voz oficial del Gobierno dijo en contra del PS, después dijo que había dicho otras cosas, pero no, dijo las cosas que dijo", aseveró.

"Yo sigo esperando disculpas de aquí hasta cuando sea necesario. Las cosas se irán normalizando, las cosas cambiarán, pero seguiremos profundamente ofendidos con lo que hizo la señora (Cecilia) Pérez", añadió.

"Lamentablemente hay una relación de distancia por lo ocurrido, no diré que estamos peleados, he conversado con los ministros, hablo por teléfono con ellos, pero ciertamente se creó un vacío por la discapacidad del Gobierno de corregir lo que había hecho su vocera. No es cualquier ministra, esta es la que habla en nombre del Gobierno", concluyó.