Denuncias por acoso callejero se han cuadruplicado desde 2019

En mayo del 2019 se promulgó la ley que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos y, a casi cuatro años de su entrada en vigencia, las denuncias demuestran un sostenido avance.

Según datos del Ministerio Público revelados por El Mercurio, en 2019 se recibieron 297 denuncias; en 2020 fueron 975; en 2021 aumentaron a 1.285, y en 2022 se reportaron 1.247.

Esto quiere decir que durante el periodo han aumentado en casi 1.000 las denuncias anuales.

La socióloga y cofundadora del Observatorio de Datos y Estadísticas de Género Intersectorialidades (Odegi), Jacinta Girardi, explicó que "hay dos cosas que están en juego, primero, el acoso callejero está penalizado desde el año 2019, también cuando uno penaliza algo y se tipifica, adquiere más visibilización, que es una discusión muy similar que se dio con los femicidios. Entonces, como se penalizó el 2019, ha ido adquiriendo más relevancia y ha ido permeando más conciencia sobre que el acoso sexual callejero no es normal" y que es una violencia "que hay que condenar".

"En segundo lugar, pasa que como estas cifras son nuevas, también es un fenómeno que no conocemos tanto: no es que antes del 2019 cuando esto no estaba penalizado no existiera, estamos recién empezando a familiarizarnos con el fenómeno y a ponerle un número", añadió.

"CAMBIO CULTURAL"

Por su parte, la diputada María Francisca Bello (CS), presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, aseguró que esta normativa ha permitido "visibilizar una situación que estaba muy normalizada en Chile, y en el mundo en general, lo cual es una primera etapa, pero efectivamente tenemos que ir destrabando nudos que impidan que las mujeres que sufren violencia se acerquen a la justicia, porque efectivamente ahí tenemos un problema".

"También creo que es clave avanzar, por ejemplo, en proyectos de ley como el de violencia integral hacia las mujeres, porque el problema es mucho más cultural a que sólo tenga que ver con cuestiones penales o una pena. Efectivamente cuando hablamos de acoso callejero ha servido para visibilizar más el cambio cultural, todavía creo que lo estamos haciendo", puntualizó.