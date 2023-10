Obras previas del Teleférico Bicentenario comenzarán en noviembre

El Gobierno informó que las obras previas del proyecto Teleférico Bicentenario comenzarán en noviembre. Según detalló el Ministerio de Obras Públicas (MOP), los trabajos iniciarán con el traslado de servicios, para que el primer semestre de 2024 comience la construcción de las estaciones y demás infraestructura, lo que no debería tardar más de 10 meses, por lo que este nuevo trazado podría estar operativo a fines de 2025.

El proyecto inicial se empezó a moldear hace más de una década. Sin embargo, no fue hasta 2022 que, el entonces ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció la reactivación del mismo, instancia en que prometió que dicha construcción se iniciaría el primer semestre de 2023.

No obstante, las obras no se pudieron llevar a cabo principalmente por cambios en el trazado y también en la ubicación de las estaciones. En ese sentido, ahora se definió que la estación inicial estará ubicada en el mismo sector (Costanera Center), pero unos metros más al norte, por lo que dicha parada quedará en la comuna de Las Condes y no en Providencia, específicamente en el sector del canal San Carlos, en la intersección de Tajamar con Avenida Vitacura, según consignó El Mercurio.

De esta manera, el teleférico contará con otra estación en el Parque Metropolitano, al oriente de donde está ubicada la piscina Antilén, y llegará, en una última parada, hasta la comuna de Huechuraba, específicamente en la intersección de avenidas Santa Clara con El Parque.

LOS MOTIVOS DEL RETRASO

Según informó MOP al citado rotativo, los cambios que ha sufrido el proyecto inicial se deben a que "durante el desarrollo de la ingeniería, se detectó la necesidad de ajustar el trazado, con el fin de evitar que la pila 3 (torres de soporte de cables) quedara dentro del Río Mapocho".

"Conforme a esto, se encuentra en trámite una modificación al contrato que considera, entre otros, la mejora del sistema electromecánico y motorización, el ajuste de trazado con la Pila 3 fuera del Río Mapocho y ajuste de ubicación y layout (diseño) de estaciones, por el nuevo trazado", agregaron desde el MOP.

La directora de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de Providencia, Patricia Caballero, señaló que si se hubiese instalado la estación inicial en la plaza Nueva Zelanda, que está ubicada a un costado de la escalera mecánica para ingresar al Costanera Center y de la calle Luis Thayer Ojeda, "la congestión peatonal hubiese sido brutal".

Por su parte, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, valoró el efecto de la Ciudad Empresarial y sostuvo a El Mercurio que la iniciativa "ha tardado más de lo razonable. Esperamos que los plazos entregados por el actual Gobierno se cumplan".

LAS CABINAS QUE SERÁN UTILIZADAS Y EL MEDIO DE PAGO

Las 146 cabinas que serán utilizadas en el mencionado proyecto se encuentran en proceso de construcción en Suiza. Cada una tendrá la capacidad de transportar a 10 pasajeros, serán controladas por telemonitoreo y estarán montadas sobre cables sostenidos por un total de 26 torres, ubicadas cada 100 metros y con una altura entre 9 y 22 metros.

Lo anterior permitiría que un viaje que en el transporte público tradicional puede tomar más de 40 minutos, éste se reduzca a sólo 13 minutos.

Asimismo, estaría integrado con el sistema de pago de la tarjeta Bip!. Sin embargo, el MOP señaló que esto último "es algo que aún estamos trabajando, pero lo que sí ya fue resuelto, es que la solución tecnológica de la tarjeta sin contacto que se utilice para el pago del teleférico deberá ser compatible con la tecnología de pago utilizada" actualmente.