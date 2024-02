Censo 2024 partirá en marzo y se extenderá por tres meses

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ricardo Núñez, confirmó que el Censo de Población y Vivienda 2024 comenzará en terreno oficialmente el sábado 9 de marzo y se extenderá por tres meses, hasta el 2 de junio.

El operativo principal comenzará el 9 de marzo, pero a finales de febrero se iniciarán algunos en zonas más extremas del país y de difícil acceso.

En el proceso, explicó la autoridad, se realizará desde la puerta de la vivienda y, por primera vez, no se preguntará por quién pernoctó en ese domicilio, sino por sus residentes habituales.

"El objetivo de este levantamiento es censar a todos los residentes habituales del país, es decir, todos los residentes que han residido en una vivienda en gran parte del año", detalló Núñez.

"La invitación es a abrir la puerta, participar y responder por todos los residentes habituales que residen en la vivienda que está visitando el censista", resaltó la jefa del proyecto Censo, Macarena Alvarado.

Por su parte, el ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó que el Censo "como todos los procedimientos estadísticos del INE, se maneja en un total respeto a la privacidad y a los datos privados de las personas. Eso significa que los datos de forma nominada, es decir, sabiendo su nombre y su RUT no se utilizan, sólo se manejan al interior del INE. La utilización del Censo es de propósito de estadístico, es decir, para saber -por ejemplo- cuántas personas viven en el país, cuáles son las características de esas personas".

"El Censo en ningún momento busca saber algo respecto a una persona específica y, por lo tanto, que tenga alguna consecuencia respecto a esa persona. Por de pronto, se incluye que no tiene ningún efecto sobre las personas o ninguna situación específica de la persona, no tiene efecto en su acceso a programas sociales, no tiene efecto en ninguno de los beneficios que da el Estado a las personas", reiteró.

El cuestionario del Censo consta de 50 preguntas que se dividen en cuatro aristas: datos de la vivienda, del hogar, registro de los habitantes y datos de las personas.

Este nuevo conteo de la población busca entregar información sociodemográfica actualizada sobre el tamaño de la población, su estructura, características y distribución territorial, así como de los hogares y las viviendas existentes en el país, lo que permitirá identificar la forma en que ha cambiado el país luego de la pandemia y de los flujos migratorios internos y externos de los últimos años.