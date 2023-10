Ministra Tohá: Usurpación no violenta se desprende de la ley actual

La ministra del Interior Carolina Tohá aclaró sus dichos sobre las usurpaciones no violentas, al referirse a ellas como "usurpación pacífica", el pasado viernes cuando entregó detalles del veto presidencial de 14 observaciones a la Ley de Usurpaciones.

Lo señalado por la secretaria de Estado generó críticas desde la oposición, que intenta endosar la responsabilidad la responsabilidad política al Ejecutivo y apuntando que tales "usurpaciones pacíficas" se encuentran "solo en la mentalidad de quienes diseñaron esta política", como dijo el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).

No obstante, la jefa del Interior reconoció su error y dijo "la verdad es que el termino no es 'usurpación pacífica'; se llama 'usurpación no violenta' y se desprende de la ley actual".

Bajo lo mismo, explicó: "La ley clasifica la usurpación de tres maneras: primero, está la usurpación con violencia e intimidación, que es cuando se agrede a las personas; después, la usurpación que genera daños, y la usurpación que no intimida ni hiere a personas ni destruye cosas, que es la usurpación no violenta".

Asimismo, aseveró que las tres maneras son delito en la nueva ley: "En las tres se puede detener; el delito es permanente, y la policía puede actuar en todo momento. Además en las tres el juez va a tener a disposición de penas de cárcel cuando su evaluación le haga pensar que eso es lo que corresponde".

En tanto, la tramitación del veto comenzará el miércoles y esta tarde se da cuenta del ingreso en la Sala del Senado. Por consiguiente, la Comisión de Seguridad –liderada por Felipe Kast (Evópoli)- comenzará el análisis de las 14 observaciones, las que el Ejecutivo apunta que "salvaguarda el delito, pero elimina la autotutela".