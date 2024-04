Lo que se sabe del macabro hallazgo de un cadáver en Ñuñoa

La PDI busca a solitario hombre que fue grabado por cámaras de vigilancia de Calle Talavera, en Ñuñoa, donde dejó una maleta abandonada que contenía el cuerpo de una mujer de aproximadamente 60 años, quien se encontraba descuartizada y tenía una data de muerte de alrededor de seis meses.

Según las cámaras y testimonios de vecinos, en principio fue un hombre -que se trasladaba en un triciclo eléctrico, en la mañana- quien dejó la maleta en la esquina de calle Los Talaveras con Dublé Almeyda. Posteriormente, otra persona se llevó la maleta, pero sin su contenido, por lo que cuerpo quedó junto a otras bolsas de basura.

Luego, un tercer involucrado trasladó el cuerpo y, al pasar un par de horas, el mismo sujeto volvió al lugar y lo dejó en el mencionado sector. Fue en ese contexto en que el cadáver fue hallado por vecinos, durante la tarde.

"NO ERA UNA MALETA, ERA UN BULTO"

Uno de los vecinos del sector relató a Cooperativa que el objeto encontrado "no era una maleta, era un bulto. Yo no me acerqué para nada. Había un poco mal olor, nada más que eso. Mi hijo me dijo que era extraño lo que hay al frente. Y posteriormente llegó la PDI, Fiscalía, Carabineros... Yo creo que fue una coincidencia. Lo dejó aquí porque vio un lugar tranquilo y dejó los cuerpos, los restos".

"Es completamente inusual, aquí no pasa nada. Aquí siempre ha sido tranquilo, siempre seguro. Siempre se puede ir de noche con toda tranquilidad. Es un caso súper inusual", comentó otro residente sobre el hecho.

Todavía se desconoce la dinámica en la que el cuerpo fue dejado en dicho lugar y tampoco desde dónde provenía, por lo que la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI ha concurrido a distintos edificios residenciales del lugar con el objetivo de recabar todas las imágenes que puedan establecer el recorrido del mencionado triciclo eléctrico para dar con el paradero de su conductor.