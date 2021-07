Incendio de vivienda moviliza a Bomberos en el centro de Santiago

Un siniestro afecta a una casa en calle Gorbea de la comuna de Santiago, lo que ha movilizado a varias compañías de bomberos.

El incendio comenzó en el segundo piso de una vivienda de dos pisos ubicada a la altura de 2360, entre Avenida España y calle República, en la que viven dos familias.

Con 18 carros está respondiendo el CBS ante #Incendio en Gorbea y Avenida España, en la comuna de #Santiago.#BomberosSantiago #ConstanciayDisciplina

(Imágenes @Molinafirescue) pic.twitter.com/SuDrnWPeLt — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) July 13, 2021

Según informaciones preliminares, los habitantes de la vivienda perdieron todo y no se registraron lesionados.

El dueño de casa explicó que "pasó lo que uno no quería que pasara, pero mi hija me llamó diciéndome que había un incendio, que se estaba quemando algo. Mi hijita hizo lo primero no más, no agarrar nada, solamente agarrar a su hermana y bajar al primer piso donde estaba mi hermano".

A la morada llegaron 15 carros de bomberos para controlar la situación.