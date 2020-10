Niña de cuatro años baleada en Independencia: "No quiero morirme"

Una niña de cuatro recibió un impacto balístico que le perforó uno de sus pulmones, producto de una riña que se desarrolló en el frontis de su casa, este sábado, en la comuna de Independencia.

El tío de la menor, Luis Pavez, relató que se encuentra internada en la Clínica Dávila, con buen estado de ánimo, y fuera de riesgo vital.

Al momento del ataque "estaba adentro de la casa, se sintieron los disparos pero yo no le di importancia, hasta cuando apareció mi hermano y me dijo: 'hirieron a mi sobrina", contó el familiar.

Posteriormente, agregó, "tomé a la niña con mi sobrino e inmediatamente la llevamos a la posta, y el doctor dijo que por suerte la trajeron a tiempo porque se le perforó un pulmón".

"A ella le dolía, sentía dolor; pero no lloraba, era fuerte. Ha estado bien, conversando, pero yo puede decir que me quebré porque cuando estábamos allá, ella decía: 'mamá no quiero morirme, voy a morirme y no quiero morirme", contó.

Carabineros detuvo al presunto responsable de haber realizado los disparos, identificado como Carlos Castillo Zamora de 26 años.

Según información preliminar, el sujeto era aledaño al sector y el ataque se habría originado por riñas anteriores con un grupo de personas que suelen sentarse en una banca a beber bebidas alcohólicas al exterior de vivienda afectada.

Después del trágico suceso, los mismos vecinos procedieron a destruir el asiento que funcionaba como punto de encuentro para los sujetos.

Además, circula un video en redes sociales, donde aparece uno de los involucrados en la riña pidiendo perdón a la comunidad.

El autor de los disparos se entregó a la policía

El capitán de Carabineros, Héctor Cornejo, señaló que "en horas de la madrugada se entrego el involucrado de los hechos a la Sección de Investigación Policial de la comuna de Independencia, quienes a través de diligencias propias de su especialidad lograron acreditar su participación en los hechos".

El Ministerio Público quedó a cargo de caso, y se informó que el sujeto mantiene antecedentes policiales.

Posteriormente, el Tribunal de Garantía decretó la prisión preventiva contra el sujeto de 26 años y fue formalizado por doble homicidio simple frustrado, estableciéndose un plazo de investigación de 90 días. La fiscal Macarena Cañas detalló que "por rencillas anteriores entre el hechor y la víctima procede a disparar, hiriéndolo gravemente pero en una pierna".

"Lamentablemente a consecuencia de los disparos que efectuó resultó herida una niña de cuatro años por cuanto una bala se introdujo dentro de su casa y se encuentra en un estado delicado de cierta gravedad", indicó.

Municipio se querellará por este caso

En tanto, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (IND), anunció que presentará una querella por este caso, pues "estábamos en conocimiento de los hechos que normalmente se producían en esta esquina", con el concejo municipal incluso resolviendo remodelar la esquina, "retirando los escaños ahí existentes, que generaban estas aglomeraciones".

"El Municipio presentará una querella para acompañar la investigación que realiza el Ministerio Público", remató.