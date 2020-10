Niños de 12 y 13 años se entregaron a la PDI por asesinato de mujer en "portonazo"

Dos niños de 12 y 13 años de edad se entregaron este viernes a la Policía de Investigaciones admitiendo su participación en el asesinato de una mujer que, anoche en Peñalolén, opuso resistencia al ser víctima de un "portonazo".

El crimen ocurrió durante las últimas horas del jueves en la Avenida Quilín: al llegar a su domicilio desde su trabajo, la víctima, de 53 años, fue abordada por dos sujetos que le propinaron al menos tres puñaladas cuando se resistió a entregar su vehículo.

Testigos que vieron a los ladrones-homicidas merodeando el lugar habían señalado que, muy probablemente, eran menores de edad.

La PDI confirmó que esta tarde se presentaron en dependencias de la Brigada Antinarcóticos los menores de 12 y 13, en compañía de su padre.

El caso es investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Temprano en Cooperativa, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, señaló que lo acontecido "es un hecho tremendo" y dijo sentirse "afectada en lo personal".

"Nosotros estamos acostumbrados a tener conflictos, pero cuando es la vida de una persona, cuando hay una familia destruida, no hay cómo no comprometerse no sólo en el ámbito de la autoridad, sino que también en lo personal", expresó la jefa comunal.