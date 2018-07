Profesora de inglés denunció brutal golpiza de alumno y su familia

Patricia Sepúlveda es una profesora de inglés de 50 años que denunció una grave agresión por parte de la familia de un alumno de primero medio, en el liceo Poeta Vicente Huidobro donde trabaja en Cartagena, región de Valparaíso.

Se trató de una verdadera paliza del apoderado del adolescente de 14 años y su pareja, quien según relata Sepúlveda está en un avanzado estado de gravidez. El caso se viralizó en Facebook.

"Así me dejó ese apoderado, padre de un alumno de mi curso, me dio dos puñetes en mi ojo derecho, mientras su hijo, mi alumno, y su madre con un avanzado embarazo procedían a patearme mi pierna 'mala'", comentó en su cuenta.

"Ahora vienen mis acciones, todas por la vía legal, con el apoyo del directorio nacional y provincial del colegio de profesores", agregó Sepúlveda, quien este miércoles agradeció las muestras de apoyo.

Sobre su caso, la docente entregó más detalles: "Soy una mujer discapacitada motoramente (me cuesta caminar y desplazarme por una lesión neurológica), profesora que fue agredida con reiterados golpes de puño en mi ojo derecho por el padre de un alumno".

"Mi alumno y su madre en un avanzado estado de gravidez patearon con saña la pierna en la que tengo la lesión neurológica y la que hoy me despertó por el dolor. Quiero agradecer a esas mas de mil personas, que conociéndome o no han solidarizado conmigo enviándome su ánimo y cariño".

"Ya he peleado batallas contra la muerte y contra la invalidez y ambas las gané hace mas de 30 años... una familia de flaites desgraciados no me hará decaer... Miles de gracias a todos", remató Sepúlveda.