Rafael Araneda reveló que intentaron asaltarlo nuevamente

Luego de sufrir un violento asalto junto a su familia en agosto del año pasado, el animador Rafael Araneda reveló que nuevamente delincuententes intentaron robarle.

Después del "portonazo" en su casa, esta vez un grupo de desconocidos se acercó a su auto en un vehículo y lo intentó emboscar cuando se dirigía a su domicilio.

Sin embargo, escapó de ellos en dirección a una comisaría y cuando los delincuentes se dieron cuenta, huyeron hacia otro lado.

El segundo episodio de delincuencia sucedió en enero y Araneda lo confesó en "La Mañana" de Chilevisión.

Según su relato, ocurrió una noche en la que andaba solo, pero por la experiencia anterior incluso se culpó y pensó: "De nuevo esta hu.. ¡qué lata!, ¿para qué me vine tan tarde?".

Pese a que se salvó del asalto, la situación lo hizo recordar el primer "portonazo" sufrido junto a su familia y las secuelas que les dejó.

"En lo emocional, creo que se ha superado. Marcela y los niños van bien, entran y salen amigos de la casa", aseguró.

Consultado sobre el juicio a los asaltantes y si cree que será liberador, el animador del Festival de Viña afirmó que "no, las instancias judiciales determinan una sanción o un hito, pero la vivencia no se soluciona. Yo me quedaría conforme con que esto no hubiese pasado".

Esta semana la Fiscalía pidió 15 años de cárcel para los acusados del primer "portonazo".