Gobierno rechaza críticas por "sequía legislativa" y apunta al Congreso

El ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, se refirió este lunes a las críticas de la oposición respecto a una supuesta sequía legislativa por parte del Gobierno, afirmando que desde el Congreso no se están respetando las urgencias impuestas por el Ejecutivo y que de julio a diciembre presentarán 15 proyectos fundamentales.

Desde uno de los salones de La Moneda, el ministro secretario general de la Presidencia hizo un llamado de atención a los presidentes del Senado (Carlos Montes, PS) y de la Cámara de Diputados (Maya Fernández, PS) ya que no estarían acatando las urgencias el gobierno en materia legislativa.

Blumel remarcó que "el problema no está en el Gobierno sino que no se han respetado las urgencias" y enfatizó que "no vinimos a competir quien hace más leyes, sino mejores".

Como ejemplo, Blumel citó el caso del proyecto de Ley de Inmigraciones, por el cual el Gobierno ha puesto cuatro veces urgencia y aún no se vota en general.

Además, el ministro destacó que durante estos 100 primeros días de Gobierno se han presentado 21 nuevas iniciativas legislativas, 17 proyectos de ley y 45 urgencias.

Por último, desde la Segpres se informó que se presentarán 15 proyectos fundamentales, entre los que están la modernización de Carabineros, la reforma a las Isapres, el mejoramiento de las pensiones, la modernización de la reforma tributaria, la regularización de Uber y Cabify, la ley de Integridad Pública y la reforma a las notarías.