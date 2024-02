Parlamentarios alistan los principales debates tras el receso legislativo

A pesar de la solicitud de algunos diputados del Partido Republicano de adelantar el inicio del año legislativo para abordar el secuestro del exmilitar venezolano, finalmente se mantuvo el lunes 4 de marzo como la fecha en que los diputados y senadores volverán a retomar sus funciones en el Congreso Nacional.

Durante los primeros meses la discusión legislativa estará centrada principalmente en tres materias: la reforma previsional, la ley corta de isapres y el nuevo pacto fiscal.

A fines de enero, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la reforma previsional, aunque sin varios de los ejes centrales que el Ejecutivo consideraba como esenciales. En dicha votación en particular, los diputados rechazaron la distribución del 6% adicional en 3% para capitalización individual y 3% para reparto (la fórmula del 3+3).

En cambio, aprobaron aspectos como el autopréstamo y el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El proyecto iniciará su siguiente trámite a comienzos de marzo cuando llegue a la Comisión de Trabajo del Senado, instancia en la que habrá mayoría de oposición y solo dos parlamentarios oficialistas: Gastón Saavedra (PS) y Alejandra Sepúlveda (independiente).

El futuro presidente de la Comisión de Trabajo en la Cámara Alta, el senador Iván Moreira (UDI), sostuvo que "la mayoría implica perseverar en el diálogo y en llegar a un acuerdo con el Gobierno. Lo que se aprobó en la Cámara de Diputados solamente es el cascarón, porque el contenido de la reforma previsional no fue aprobado".

"Nosotros creemos que antes de julio no tendríamos el tiempo suficiente para ver y llegar a acuerdos. El Gobierno no puede apurar la discusión, aquí estuvo un año y medio la discusión en la Cámara de Diputados. Nosotros no pretendemos tomarnos un año y medio, pero a lo menos tres o cuatro meses", agregó el parlamentario gremialista.

LEY CORTA DE ISAPRES

Respecto a la ley corta de isapres -proyecto que tiene como objetivo dar viabilidad al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que obliga a las isapres a devolver los cobros en exceso-, la Sala del Senado aprobó en general la propuesta a finales de enero, respaldándose el criterio de mutualización del pasivo y alza fundada de los planes bases.

Al respecto, el senador Juan Luis Castro (PS) se refirió a la iniciativa y señaló que "claramente, la aparición de nuevas isapres en un espacio donde las mismas isapres dicen que están muriendo y a punto de colapsar, parece curioso".

"Yo espero que tenga un trámite profundo, donde se modifiquen ciertos criterios como por ejemplo el reajuste de precio final, lo mismo respecto al término de la distribución entre existencia y la declaración de salud, yo creo que es perentorio", complementó Castro.

"Clarificar que la justicia de verdad se va a imponer en favor de las personas para que la ley tenga sentido respecto a lo que la justicia dijo y no volver a judicializar ni esperar fugas masivas de afiliados de isapres, es fundamental que el Gobierno corrija y mejore el proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que así tenga un sentido práctico y real de que la gente quedó mejor que antes y no peor", concluyó el legislador socialista.

El debate del articulado se centra en las facultades de la Superintendencia de Salud, la fórmula de cálculo del pasivo, y los mecanismos que permitirían a la industria compensar las devoluciones.

En ese sentido, los senadores Yasna Provoste (DC) y Daniel Núñez (PC) hicieron reserva de constitucionalidad, considerando la fórmula de prorrateo y el fallo de carácter general.

Asimismo, el Ejecutivo dijo que también hará reserva de constitucionalidad con las normas aprobadas, las que, a su juicio, consideró inadmisibles.

PACTO FISCAL

Otra de las materias que mantendrá ocupado al Congreso en marzo será la discusión del pacto fiscal, puesto que el Gobierno ya prepara su estrategia para avanzar con los dos proyectos tributarios que formarán parte del acuerdo.

Cumplimiento tributario comienza su discusión el próximo mes, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, afina su propuesta de impuesto a la renta, la que estará focalizada en los tributos a las personas y a eliminar exenciones.

Ante esto, desde la oposición no ven espacio para un aumento en los gravámenes, opinión a la que se sumó la Democracia Cristiana. En tanto, desde el oficialismo piden a la centro derecha abrirse al diálogo.