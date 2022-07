Cariola y moción de censura en su contra: "Jamás he puesto trabas a la tramitación de ningún proyecto"

La diputada del Partido Comunista Karol Cariola salió al paso de la moción de censura que sus pares de la oposición evalúan en su contra, asegurando que nunca ha "puesto trabas" para avanzar en la tramitación de un proyecto de ley, como acusan los parlamentarios.

Esta idea obedece a lo ocurrido el pasado miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja -instancia presidida por Cariola-, que no sometió a votación la iniciativa de inexpropiabilidad de fondos de pensiones.

Según acusan, la aludida ha obviado el tema en cinco sesiones de la instancia, y ha dejado esta materia como última prioridad: "Si no quieren que se protejan los fondos de los trabajadores, díganlo, pero no empaten el tiempo, no falten al reglamento", criticó el diputado de la UDI Jorge Alessandri, quien anunció la moción de censura.

La jefa de bancada comunista reaccionó a esta acción a través de una carta publicada en El Mercurio, en la que aseguró que "la idea de que he buscado retrasar o evitar discusiones al interior de la Comisión que tengo el honor de presidir no es nueva, ya que recién iniciado el período parlamentario comenzaron estos ataques desde la oposición, algo difícil de creer cuando desde esta instancia hemos evacuado a Sala una serie de proyectos".

"Jamás he puesto trabas a la tramitación de ningún proyecto de ley, menos aún a este, que fue presentado por el propio Gobierno", puntualizó la parlamentaria, quien acusó también que "esta infundada acusación parece no ser más que una maniobra política que busca generar alarma y confusión de cara al Plebiscito constitucional, para hacer creer que al sector al que represento no le interesa proteger los fondos previsionales de los ciudadanos, algo que es absolutamente falso".

Finalmente, hizo un llamado "una vez más a subir el nivel del debate y no usar las instituciones del Estado para acciones publicitarias de la vieja política".