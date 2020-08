A raíz del crimen de Ámbar Cornejo en Villa Alemana, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) Jaime Mulet busca apoyo de otros parlamentarios para interpelar a la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett.

"Tras analizar lo hecho desde el impulso de los (años) '90 en políticas de género, nos dimos cuenta que principalmente en los dos gobiernos de Piñera no hay preocupación real de avanzar en un tema tan delicado (...) no solamente se trata de aumentar las penas, de sancionar en el caso de femicidio (...) creemos que sobre todo hoy, la autoridad a cargo no ha estado a la altura", afirmó.