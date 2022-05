Diputados de Chile Vamos cerraron la puerta a la acusación contra la ministra Siches

Todos los diputados de Chile Vamos acordaron no respaldar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, que buscan impulsar sus pares del Partido Republicano.

Si bien estudian la apertura de comisiones investigadoras o interpelar a la jefa de gabinete, el titular de la bancada UDI, Jorge Alessandri, precisó que "no compartimos el momento ni la forma de avanzar en esta acusación constitucional contra la ministra del Interior".

"Lo que decimos con meridiana claridad es que encontramos que ella lo ha hecho mal, que no está preparada para el cargo, que no ha combatido la delincuencia con fuerza, que no ha desplegado las señales concretas, pero a esos problemas, la acusación constitucional no contribuye en nada", aseguró.

Algunos miembros de esa coalición han sostenido que los republicanos no sociabilizaron ni un texto ni sus argumentos para avanzar con el libelo, que ellos mismos reconocieron este martes que no ha sido redactado.

Según el partido de extrema derecha, la acusación podría ser presentada formalmente después de la semana distrital.