Ex ministro Delgado: Acusación constitucional contra Siches es un "error estratégico"

Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior de Piñera II, calificó como "un error estratégico" la acusación constitucional que impulsará la bancada del Partido Republicano contra la actual jefa de gabinete, Izkia Siches, por un supuesto incumplimiento de sus funciones.

"A mi juicio, es un error estratégico, porque uno tiene que entender que la ministra ha ido evolucionando en estos 60 días" en materia de seguridad, pues "primero se hablaba de que no se quería saber nada con las querellas de Ley de Seguridad, hoy son una herramienta (...) el concepto de presos políticos también fue evolucionando; no se hablaba de copamiento policial y hoy día sí, y de los estados de excepción ni hablar", argumentó en El Diario de Cooperativa.

Por otra parte, estimó que el trabajo legislativo por un libelo "inmoviliza" el desempeño del acusado: "Requiere horas y reuniones con abogados, y yo prefiero a una ministra que siga trabajando en esta línea -copamiento policial, monitorear el estado de excepción en la Macrozona Sur y Macrozona Norte, sacando leyes importantes- y un Congreso trabajando en aquello, que acusando constitucionalmente a la ministra del Interior", zanjó.

Si bien fue bastante crítico respecto al carácter acotado del estado de emergencia decretado en la Macrozona Sur, que se ceñirá a las rutas del Biobío y La Araucanía, Delgado destacó que "lo que ella ha hecho se acerca bastante a lo que nosotros hacíamos".

"Me hubiese gustado obviamente un estado de excepción distinto, pero creo que no da para una acusación constitucional, y el llamado a la bancada republicana es a que pueda reflexionar al respecto", agregó el militante UDI.



NO HAY "FACTOR SORPRESA"

En concreto, sus reparos hacia la medida del Gobierno tienen que ver con que "es tal el nivel de organización de las bandas criminales, terroristas y paramilitares en la Macrozona Sur, que si uno dice a priori que se acotará sólo a las rutas, se está dando información tremendamente relevante a los grupos organizados".

De esta manera, ellos podrían "seguir actuando por rutas alternativas, seguir ingresando a predios particulares encapuchados, con armas de guerra, disparándole a trabajadores".

"En el caso nuestro, no estoy diciendo que haya sido perfecto, no quiero venir a dar cátedra (...) el gran plus era que podíamos generar un factor sorpresa: podíamos estar en las rutas, dando apoyo logístico a las policías (...) en este estado de excepción, eso no queda claro", enfatizó.

De todos modos, el ex ministro del Interior señaló que "no estoy tan de acuerdo con que el estado de excepción (de Piñera) haya fracasado, o sea, los números oficiales dicen que hubo una baja importante en los delitos violentos", pero indicó que para paliar la situación sin esta medida "se puede avanzar en una medida más permanente, como infraestructura crítica".

A la espera de la tramitación de dicha iniciativa, propuso que "se identifique quiénes son las personas que tienen una conducta que se desvía de la normalidad, que puede ser desde delito común hasta delitos terroristas (...) se avance en procesos sociales, inversión y fortalecimiento de la Justicia".