En medio de la discusión del proyecto de ley de Presupuesto 2023, el diputado Johannes Kaiser (exmilitante del Partido Republicano) afirmó que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se había "ganado con derecho el apodo de 'ministro banana'... ¿Por qué? (Porque ante la propuesta de recursos para la) Dirección de Educación Pública, (la respuesta parlamentaria era) 'plata no'; (para) Conaf, 'plata no'; atención primaria, 'plata no'; educación primara, 'plata no'...". El presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), intervino y lo llamó al orden, pero el parlamentario de ultraderecha le contestó: "No es ofensivo decir que se va a establecer un apodo, así que permítame a mí seguir con el sentido del humor que a mí me parezca".

LEER ARTICULO COMPLETO