Embajador aseguró que el convenio con Venezuela está activo

El embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, se reunió este lunes con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, donde aseguró que el convenio con la nación caribeña estaba legalmente activo y que sí sirvió para el traspaso de información entre ambos países.

El convenio de colaboración fue firmado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien viajó a Caracas. Éste ha sido cuestionado por su presunta falta de efectividad, ya que el Gobierno había dicho que este acuerdo no estaba operativo.

En la instancia, el embajador aseguró que el convenio estaba activo desde el primer día, lo que incluso fue consultado en divisiones jurídicas, y que sirvió para facilitar el traspaso de información de Venezuela a Chile, lo que se dio antes de que la semana pasada durante el Consenso de Brasilia se fijara una contraparte entre las policías.

A fines de febrero, el subsecretario Monsalve explicó que el convenio dice que ambos países tienen que nombrar a sus contrapartes y que solo opera una vez que los países nombran sus contrapartes. Para nombrar las contrapartes nosotros teníamos que terminar la tramitación con la Cancillería, para que se firmara una resolución que le da vigencia legal al convenio en Chile (...). Por lo tanto, el convenio no está activo".

Desde la Cancillería respondieron a La Tercera que "tal como ha señalado el subsecretario Monsalve, el convenio está vigente desde la firma de las contrapartes, que se definieron la semana pasada. La legalidad de este convenio interinstitucional fue refrendada por la Contraloría".

Por otro lado, Gazmuri indicó -según declaraciones recogidas por El Mercurio- que "hemos firmado un convenio de colaboración policial básicamente para fortalecer la cooperación que para nosotros es fundamental en la identificación de inmigrantes ilegales, venezolanos y venezolanas seguidas por la justicia, en fin, que ya fue firmado, que tiene plena vigencia legal y que durante la semana pasada se nombraron las contrapartes de los dos países".

"Y estamos tramitando un memorándum de entendimiento en materia de cooperación consular y migratorio", añadió.

Asimismo, informó que "tenemos ya firmado y aprobado un protocolo para la repatriación de ciudadanos venezolanos que residen en Chile. Ese protocolo establece el compromiso de Venezuela de recibir a expatriados del país, establece los mecanismos y establece cuáles son las agendas responsables; ese protocolo ha estado en ejecución".

El diputado Diego Schalper (RN) reclamó que "el subsecretario Monsalve nos dijo, en su minuto, que el convenio de colaboración policial era indispensable para proceder a la expulsión administrativa, pero la convicción que nos hemos formado es de que eso no era así; por lo tanto, mi convicción es que el subsecretario Monsalve le debe una explicación al país. Si acá es posible hacer muchos más vuelos de repatriación, entonces eso es responsabilidad de Monsalve explicarnos por qué no estaban los convenios y no es efectivo".

Mientras que el diputado Raúl Soto (PPD) dijo que "el embajador fue bien categórico en defender la vigencia y utilidad del polémico convenio. Creo que se generó una confusión a propósito de las afirmaciones que hizo el subsecretario Monsalve en la comisión, eso llevó a varios de nosotros a criticar la eficacia y utilidad del convenio, pero Cancillería ha sido clara: el convenio ha sido útil para Chile desde el primer día, hemos recibido información relevante respecto de delincuentes, lo cual es fundamental dada la crisis de migración y seguridad".