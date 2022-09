Ningún diputado dio positivo en la primera ronda del test de drogas

Este miércoles fueron publicados por la Secretaría general de la Cámara de Diputados y Diputadas los resultados de los test de drogas al cual se sometieron 75 parlamentarios en primera instancia, luego de un cambio al reglamento aprobado por ellos mismos que establece este tipo de exámenes por lo menos dos veces por legislatura.

Según reveló el informe del órgano legislativo, en estos testeos no se registró consumo crónico de drogas, por lo que a nadie se le tendrá que levantar el secreto bancario.

A través de una carta, firmada por el secretario de la corporación, Miguel Landeros, las diputadas y diputados que fueron parte de las primeras pruebas han sido notificados durante esta mañana del resultado.

"En virtud de lo dispuesto en el reglamento que regula la prevención del consumo indebido de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas y establece la realización periódica de controles a las diputadas y diputados en ejercicio, conforme que se le ha realizado a usted por el laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 6 del citado estatuto interno, cumple con notificar a usted que dicho control presenta (o no) infracción a la referida normativa", es lo que indica el escrito que han recibido los parlamentarios.

Pasadas las 14:00 horas se publicó en la página web de la Cámara de Diputadas y Diputados.

TRES DIPUTADOS NO SE REALIZARON EL TEST

De los 78 diputados que fueron sorteados para realizarse el examen, tres parlamentarios se abstuvieron del muestreo.

"En esta situación se encuentran las diputadas señoras Clara Sagardia Cabezas (IND-Frente Amplio), Marisela Santibáñez (PC) y Jorge Durán (RN)", comunicó el informe de la Secretaría de la Cámara Baja.

POLÉMICA POR CERTIFICADO MÉDICO

La diputada Emilia Schneider (Comunes), que realizó esta prueba y dio negativo, abordó los resultados entregados esta mañana e informó que presentó "un certificado por consumo medicinal" de marihuana, por lo que "el test detecta consumo problemático de sustancias".

"He reconocido que fumo y he fumado marihuana, y creo que no hay ningún problema en ello. Aprovecho de aclarar también que yo no tengo ningún vínculo con el narcotráfico y no me cabe duda que mis compañeros y compañeras del Frente Amplio tampoco", puntualizó la parlamentaria.

Además, en cuanto al certificado médico entregado, Schneider indicó que "los detalles de eso son parte de lo privado".

Esta situación generó extrañeza en uno de los impulsores de esta idea del test de drogas a los parlamentarios, el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma, quien señaló que aunque "forma parte de la privacidad (el certificado), la pregunta es ¿cómo alguien reconoce ser consumidor de marihuana y después resulta negativo el resultado? La única forma sería un certificado médico".

"La pregunta es qué médico extendió y con qué enfermedad se faltaría para esto? Si alguien mal utilizó esta herramienta del reglamento, bueno, ahí tendrá que ser la Secretaría de la Corporación o el mismo parlamentario que salga aclarar esta situación", alertó.