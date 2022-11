Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS, uno de los partidos de Apruebo Dignidad), criticó en El Primer Café el clima de "conflictividad" que existe en la Cámara de Diputadas y Diputados, marcado esta semana por la ofensiva de la derecha para quitarle la presidencia de comisiones al oficialismo. "Es el cuarto gobierno que está con este mismo problema de no tener mayoría en la Cámara Baja", apuntó la timonel, señalando que esto deja "un equilibrio eternamente precario que impide avanzar en cuestiones importantes para la gente". Atribuyó el fenómeno a "la distribución de poder y del sistema político", aspectos que, según su interpretación, "no van a poder ser discutidos en la nueva Convención Constituyente, porque los 12 principios que se establecieron como base (en los diálogos de las fuerzas políticas), dicen que se mantiene el mismo sistema presidencial y bicameral". Torrealba causó polémica a inicios de mes al asegurar que el "momento constituyente ya no existe", tesis que fue rechazada desde el Gobierno, que afirmó que el proceso "tiene que ver con la voluntad política".

