Chile Vamos inscribió a sus cuatro candidatos para la primaria presidencial

En la mañaña de este miércoles llegaron hasta las dependencias del Servicio Electoral las directivas de los partidos de Chile Vamos, conglomerado que inscribió sus primarias presidenciales, en las que participarán cuatro candidatos.

De esta manera, la papeleta tendrá -en este orden- al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI); el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli); al ex ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel (independiente); y el ex ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN).

Aunque originalmente no se había anunciado su participación, tras la inscripción de la elección llegaron hasta el recinto los candidatos Briones y Sichel.

La primaria presidencial está fijada para el 18 de julio próximo.

Candidatos adelantan estrategias

El presidente de la UDI, Javier Macaya, aseveró que "la presidencial, la primaria presidencial, se juega en una cancha absolutamente distinta. Acá algunos lo plantean desde la perspectiva de la responsabilidad del gobierno, la coalición también ha tenido responsabilidad y también tenemos que hacer una autocrítica del momento que se vive hoy día, pero como estoy convencido de que esta candidatura se juega en otra cancha, que tenemos posibilidad, que tenemos capacidad de convocar, esto tiene que ser democrático".

Por su parte, Briones comentó que "creo que la señal acá es clara, las personas dejaron de creer en la política, porque están cansados de aquellos que proponen cosas que no se pueden hacer. Las personas son más inteligentes y más humildes que los políticos y se dan cuenta automáticamente".

El presidente de Evópoli, Andrés Molina, dijo que "para nosotros no ha sido fácil también estar en la coalición, eso hay que decirlo, Evópoli ha hecho grandes esfuerzos, porque hemos tratado justamente de cumplir con la ley, con lo que juramos los parlamentarios, hemos sido los ordenados y en alguna manera también hemos pagado el precio de eso".

Sichel indicó que "yo dije algo que es de sentido común, yo tenía 11 años y Joaquín ya era alcalde de la comuna de Las Condes y por lo tanto también tiene una historia, una trayectoria y son los chilenos los que tienen que decidir".

"Se dedican a pegarse codazos entre sí o tratar de ser analistas y culpar a otro de los problemas. Tuvimos una crisis grande en los partidos tradicionales y los liderazgos tradicionales en la elección pasada, el desafío nuestro, de todos los que estamos acá, no solo mío y que tengo el orgullo de liderar hoy día, es que nosotros representemos una alternativa a la vieja política y a lo tradicional", manifestó.

Finalmente, la vicepresidenta de RN, Paulina Núñez, puntualizó que "si aquí algunos creen que vamos a tener un buen resultado siguiendo con la misma receta, haciendo las mismas cosas o peleándonos entre nosotros, obviamente que el resultado no va a ser bueno. Hoy creo que todos hemos demostrado una mayor humildad y por supuesto, lo más importante, es la calle, las elecciones no se ganan entre cuatro paredes, las elecciones no se ganan en los debates ni en los estudios, se ganan en la calle y es importante volver a la calle, es importante escuchar más, conectarse con independientes que votaron Piñera, votaron Bachelet y que el día de mañana no tienen claro por quien van a votar".