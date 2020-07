Diputada Núñez pide dejar de lado las descalificaciones al interior de Chile Vamos

Luego de que el Presidente Sebastián Piñera decidiera promulgar el viernes pasado la ley que limita la reelección, desechando el veto pedido por la UDI y RN, las diferencias al interior de Chile Vamos, que ya venían en el marco del postnatal de emergencia, se han ido acrecentando.

Desde ese día se han sucedido críticas desde algunos senadores de ambos partidos hacia una "falta" de conducción política del Gobierno, aludiendo al Evópoli Gonzalo Blumel (ministro del Interior), cuyo partido se había desmarcado de respaldar un veto a la ley.

Incluso la timonel UDI, Jacqueline van Rysselberghe, arremetió contra la diputada Paulina Núñez, una de las RN que apoyaron el proyecto de postnatal de emergencia, haciendo referencia a su marido, Cristián Monckeberg, ministro de Desarrollo Social: "Es impresentable que la señora de un ministro del comité político vote en contra del Gobierno", fustigó en T13.cl, dichos que no cayeron bien en RN, cuyo presidente, Mario Desbordes, los consideró "machistas".

Este clima de tensión fue tratado ayer en una reunión de Piñera con algunos parlamentarios oficialistas, en la que se acordó coordinar una reunión en Chile Vamos para zanjar las diferencias; y se trasladó también este lunes al comité político ampliado en La Moneda, donde ministros esperan que se puedan retomar las reuniones de coordinación que hace meses dejaron atrás los partidos del bloque.

En este marco habló la diputada Núñez, aludiendo además a la senadora Van Rysselberghe, quien también acusó "populismo" por el transversal apoyo al postnatal de emergencia y al límite de la reelección.

"Lo que para un partido político o un grupo de parlamentarios puede ser populismo, para una inmensa mayoría en Renovación Nacional son de puro sentido común; pero entendiendo que muchas veces podemos coincidir en el fondo, no en la forma, es lo que podríamos mejorar para poder dar respuesta", sostuvo.

"Creo que dejar de tratarnos de populistas ya es un avance importante para mejorar las relaciones en Chile Vamos. Las descalificaciones, calificativos, es una de las formas que tenemos que ir dejando de lado si queremos seguir sentados en la misma mesa", exhortó.

"Señalar responsables no tiene mucho sentido"

El diputado Álvaro Carter, subjefe de la bancada UDI, reiteró las críticas de su partido y apuntó que "ha faltado conducción de parte del Ejecutivo, debido a que no ha habido una línea real; eso ha provocado que haya un desorden dentro de las filas".

Asimismo, advirtió que "esa fórmula de pelearse entre camaradas de coalición finalmente hizo que la ex Nueva Mayoría terminara fracasando y no queremos eso para Chile. Queremos que Chile esté mejor y que nuestras ideas aporten, pero se ve difícil cuando no existe el diálogo y no hay una conducción notoria".

Por su parte, desde Evópoli salieron a defender al ministro Blumel, y el diputado Luciano Cruz-Coke planteó que "el éxito o fracaso del comité político está dado también por la participación de los partidos que se reúnen en comité político ampliado permanentemente. Por ende, señalar a uno u otro como responsable no tiene mucho sentido, dar la vuelta de a quién le puede tocar una culpa es un ejercicio medio inútil".