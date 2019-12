Piñera llamó a la "unión" en Navidad, aludiendo a rencillas en Chile Vamos

El Presidente Sebastián Piñera extendió un recado a Chile Vamos tras su saludo de Navidad, remarcando que estas fiestas tienen como propósito "buscar lo que nos une".

El Mandatario aludió a las rencillas que han protagonizado los timoneles de la UDI y RN, luego de que los votos de este último partido premitieran la aprobación de escaños reservados que garantizan paridad de género, inclusión de independientes y pueblos indígenas en el proceso constituyente.

En un punto de prensa posterior a una actividad oficial en La Moneda, el Jefe de Estado sostuvo que Navidad "es un tiempo de unión, de paz, de esperanza", por lo que manifestó su deseo de que este sentir también se exprese en la convivencia política.

"Ojalá que esos sentimientos que son tan propios de este día de Navidad estén presentes no sólo en la cena que todas o casi todas las familias chilenas tendremos esta noche, sino que también en el Gobierno, en la oposición, en Chile Vamos", reflexionó.

Según Piñera, la Navidad debería convocar a las fuerzas políticas a "dejar atrás todos esos sentimientos de conflicto, de división, de enfrentamiento, y buscar lo que nos une".

"En lugar de estar buscando lo que nos diferencia, busquemos lo que nos une, y esto no es solamente válido para Chile Vamos, es válido para todo el país", añadió.

En tanto, la primera dama Cecilia Morel sostuvo que estas fiestas son tiempo de "perdonarnos los unos a los otros y de recomponer nuestras confianzas, y que volvamos a poder vivir todos juntos en paz en este país".

"Ese es mi gran mensaje en esta Navidad, que la paz reine en el corazón de cada uno", concluyó.

UDI pide acuerdos en la coalición "antes que con la izquierda"

Tras las palabras de Piñera, el timonel de RN, Mario Desbordes, aseguró que "acogemos el llamado del Presidente", ya que "es lo que venimos planteando hace rato".

"No tiene ningún sentido continuar con esta crisis completamente artificial, no tiene razón, no tiene lógica, salvo que haya algo más detrás que no se quiere sincerar", insistió.

"Espero que estas fiestas de Navidad sirvan para que recapaciten los que están generando este conflicto, y lo terminemos de una vez por todas. Yo creo que es el peor momento, es el momento menos oportuno", añadió el diputado.

En esa misma línea se manifestó su par de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, señalando que "esperamos que estos días de Navidad, en que se conmemora el nacimiento del niño Dios, traigan un poco de paz y serenidad a los corazones".

Sin embargo, hizo hincapié en que para descongelar su participación de la coalición, "lo único que nosotros pedimos es que podamos tener una convivencia que nos permita avanzar sin descalificaciones, para poder generar acuerdos entre nosotros antes que con la izquierda".

"Por lo demás, este no es un tema de la UDI con RN, acá quienes se desalinearon fueron 10 diputados de RN", recordó la senadora.

Informe INDH

El Consejo del INDH liderado por su director Sergio Micco, hace entrega al Presidente de la República, Sebastián Piñera, del Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile en el Contexto de la Crisis Social. pic.twitter.com/t1Zjh6ketW — INDH Chile (@inddhh) December 24, 2019

Después de su actividad en el Palacio de Gobierno, el Presidente recibió el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre violaciones a las garantías fundamentales en el país desde el 18 de octubre, dado a conocer este lunes.

Además de hacer entrega del documento, que actualiza la cifra de fallecidos y heridos en medio de la protesta social, el presidente del organismo, Sergio Micco, se reunió con Piñera y sus ministros del Interior, Gonzalo Blumel; y de Justicia, Hernán Larraín.