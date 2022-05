A texto constitucional el deber del Estado de proteger las aguas

El Pleno de la Convención Constitucional aprobó en general este sábado el informe de reemplazo emanado por la Comisión de Medio Ambiente, tras dos intentos fallidos, el que recibió 114 votos a favor, 34 en contra, y tres abstenciones.

Hace algunas semanas, un grupo de eco-constituyentes interpeló a los convencionales del Colectivo Socialista y los tildó de "traidores" por rechazar la segunda propuesta pese a lograr acuerdos previos, por lo que volvió a la comisión, donde se le realizaron modificaciones.

Sigue en desarrollo la votación en particular, pero algunos artículos ya han pasado al borrador constitucional, como el que establece que "el Estado debe proteger las aguas" y que "siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua, el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas".

También fue visada la norma que sostiene que "el Estado velará por un uso razonable de las aguas", y que "las autorizaciones de uso de aguas serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, y serán de carácter incomerciable y concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas".

Otro de los apartados que se sumó al texto en desarrollo es el que indica que "la Constitución reconoce a pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas citadas en Autonomías Territoriales Indígenas o territorios indígenas"

Aún está pendiente la revisión de artículos controversiales que no se modificaron en la propuesta, como los relacionados con la explotación del cobre.

El convencional Claudio Gómez (PS) adelantó que "algunas normas van a ser aprobadas, como por ejemplo la norma madre que establece que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas sustancias y minerales que está en acuerdo, pero dado el escaso tiempo, no pudimos llegar a acuerdo en algunas normas que son sustanciales para efectos de la exploración y la explotación minera en Chile, las cuales van a volver a la comisión una vez más, para que podamos concentrarnos en esa materia minera y, en una segunda vuelta de este informe, puedan ser deliberadas y votadas".

Durante la disucusión en el pleno, la convencional María Rivera, de la Coordiandora Plurinaciona, fustigó que "los que votaron a favor de los derechos sociales, pero al mismo tiempo quieren matener todo el sector productivo del país en manos privadas, están engañando al pueblo y sembrando ilusiones".

"Sin embargo, hay propuestas aún más vergonzosas, que proponen entregar lo poco que todavía no está en manos privadas a los grandes empresarios. El artículo 27b, propuesto por el Partido Socialista, abre aún más la puerta para concesionar el litio, y también el Petróleo y el gas, que hoy está en manos estatales", agregó.

En tanto, el convencional Bernardo Fontaine (Vamos Por Chile) abordó la norma sobre el agua, que dice relación con que el "Estado velará por un uso razonable de las aguas".

"En lo central este informe es enteramente de soñadores, es un informe en el cual la comisión nunca tuvo antecedentes técnicos, numéricos, análisis de qué impacto podrían tener las medidas que estaba discutiendo en la realidad económica... En ese sentido es preocupante", lamentó.

REPOSICIÓN DE NORMAS RECHAZADAS

Ayer el pleno la CC votó el informe de Sistema Político, donde se aprobaron las leyes de acuerdo regional, que da atribuciones a la Cámara de las Regiones que busca reemplazar al Senado.

Sin embargo, se rechazó el artículo que permitía la existencia de un mecanismos de insistencia, donde los integrantes de la Cámara de Diputados pudieran reponer normas rechazadas por la Cámara de las Regiones; además, se rechazó la norma de organizaciones políticas que buscaba plena igualdad entre independientes y miembros de organizaciones políticas, por lo que algunos convencionales respusieron esa normas en la Comisión de Sistema de Justicia.

"Hay que darle una segunda oportunidad porque es parte del sistema de tramitación de las leyes, entonces quedaría un poco trunca la formación de la ley sin ese artículo", aseguró Stingo, quien fustigó la posición de la derecha frente a esta movida: "No es una sopresa eso, habrán visto que la derecha ha puesto esto contra el terrorismo 20 veces, que tu plata no es mía no se cuantas veces. Las que uno cree que son indispensable para la nueva Constitución, se pueden volver a presentar".

En tanto, el convencional Cristián Monckeberg (RN) enfatizó que "la presentación de normas que fueron rechazadas por el pleno en otras comisiones, es absolutamente antirreglamentario: es una cuchufleta, es un chanterío, porque cuando una norma queda excluida del debate porque el pleno lo rechazó, no puede pretenderse renovarla en su discusión ingresándola a otra discusión".