La ex senadora Adriana Muñoz (PPD) cuestionó en El Primer Café la declaración del ex Presidente Ricardo Lagos, quien sostuvo que "no importa que gane el Apruebo o el Rechazo" en el plebiscito, "porque lo que está claro es que vamos a continuar con el debate constitucional", a la vez que evitó hacer pública su preferencia de voto: "Quedará en el secreto de la urna". "Esperaba escuchar una definición clara por el Apruebo, porque él representa un liderazgo muy importante en el país, fue valiente en la lucha contra la dictadura y lo que hace la propuesta de nueva Constitución es justamente decirle no a la Constitución de la dictadura", planteó la militante PPD, tienda que Lagos Escobar fundó en 1987. "Lamento la intervención", continuó Muñoz, remarcando que lo que se votará el 4 de septiembre "será tan importante como el Sí y el No del 5 de octubre de 1988", por lo cual "figuras tan importantes como el Presidente Lagos deberían estar a la altura de este momento histórico".

