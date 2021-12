El constituyente Arturo Zúñiga (UDI) cuestionó en El Primer Café la declaración contra la violencia de Independientes no Neutrales que fue aprobada esta semana, con polémica, en la Convención Constitucional. "Yo creo que cuando uno habla de violencia no puede dejar a nadie afuera, y cuando uno especifica (qué va a entender por violencia), lo que hace es correr el riesgo de dejar un tipo de violencia afuera", reflexionó el ex subsecretario de Redes Asistenciales. "Lo que hace este documento es enumerar cada una de las violencias; en ese sentido, lo que da a entender cuando dice que tenemos que mirar cuál es la justificación de esa violencia, incurre en un tema que, en mi opinión, no es correcto: yo creo que hay cosas que son repugnantes, que son gravísimas, pero que no son violencia: son injusticias".

