De "una manera simbólica", la ex Presidenta Michelle Bachelet citó este miércoles una canción del cantante cubano Pablo Milanés para reiterar su apoyo a la propuesta de nueva Constitución: "No es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé", destacó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En una conferencia de prensa que brindó en Perú, la ex mandataria indicó que su postura "es muy clara" y que mantiene su intención de votar Apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

