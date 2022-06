Boric evitó polemizar sobre la exclusión y posterior invitación a los ex Presidentes

El Presidente Gabriel Boric evitó polemizar, en un sentido o en otro, respecto a la decisión de la Convención Constitucional de excluir, en principio, e invitar después, a los ex Mandatarios a su acto de cierre y entrega de propuesta de Carta Magna, que se realizará el 4 de julio en el Salón de Honor del Congreso Nacional, sede Santiago.

"Me parece que es muy bueno que se reconozca el aporte que todos quienes nos antecedieron han hecho para que lleguemos a este momento", dijo Boric, brevemente, ante consultas de periodistas, desde los patios de La Moneda.

En cuanto a la misiva que envió Ricardo Lagos a la Convención, en la que pidió "no ser considerado" para el evento, Boric afirmó: "Lo que dice el ex Presidente en su carta respecto a los aportes que hizo para el proceso sólo enaltece el trabajo que ha venido realizando, así que me parece muy bien".

Consultado, finalmente, por si los ex Jefes de Estado debieron ser considerados desde el principio en el aforo, contestó: "Van a ser (considerados), lo son (en definitiva)".

CRÍTICAS AL MANEJO DE LA MESA

Pese a que la polémica tuvo su virtual cierre en la pasada jornada, el tema sigue agitando las aguas entre los convencionales: Mauricio Daza, de Independientes No Neutrales, opinó que la controversia ocurrió por "la falta de manejo político por parte de la mesa", que causó "un daño injustificado e innecesario".

Sin perjuicio de ello, indicó que "éste es un tema minúsculo en relación a lo importante, que es el texto de nueva Constitución que se le está proponiendo al país".

Su par de la DC, Fuad Chahin, criticó la determinación "tardía" de corregir, y consideró que el episodio "da cuenta de la improvisación y la desprolijidad, pero también la falta de respeto no solo a las personas de los ex presidentes, sino que también a la dignidad de su cargo".

"Nos hemos transformado en el hazmerreír de la ciudadanía con este tipo de decisiones. Yo sinceramente dudo que alguien esté dispuesto a venir después del agravio que ha hecho la mesa directiva de la Convención", aseguró el ex diputado y ex timonel falangista.

DISCULPAS "A TÍTULO PERSONAL" DE LARRAÍN

Desde la otra vereda, el convencional Hernán Larraín (Evópoli), que participó de la controversial determinación inicial por su cargo de vicepresidente adjunto, valoró que la mesa finalmente haya extendido la invitación a los ex presidentes: "Es lo que correspondía y es lo correcto".

Al mismo tiempo, lamentó el "error" cometido por los integrantes de la mesa "al manejar de manera muy incorrecta esta situación".

"A título personal quiero pedir disculpas a los ex presidentes que se hayan sentido ofendidos", dijo Larraín, ex timonel de su partido.

Por parte de la UDI, Rodrigo Álvarez sostuvo que espera que los presidentes "vuelvan a pensar" su participación en el acto, aludiendo a Ricardo Lagos.

"Sería muy bueno del punto de vista democrático, institucional, de la historia de Chile, que en un acto en que se entrega un proyecto de propuesta constitucional estén presentes autoridades tan relevante como ellos", señaló Álvarez, también ex timonel.