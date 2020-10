El diputado frenteamplista Gabriel Boric (Convergencia Social) advirtió en Cooperativa que en el debate público "existe una tentación de reivindicar cada uno su propia identidad y no mezclarse con el de al lado, independiente del bien común". Pero frente al histórico proceso constituyente, "debemos hacer el esfuerzo de mirar más arriba de nuestras propias identidades; hay que avanzar por una unidad de proyecto, en torno a ideas", porque "todos tenemos que estar a la altura" tras el resultado del plebiscito, que representa "un mandato claro y categórico de transformación". Profundizó además su planteamiento de que ser independiente en político "no es garantía de virtud per se".

