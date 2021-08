El director de la misión en Chile del Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, Alfredo Zamudio, expuso ante la Comisión de Comunicaciones de la Convención Constitucional y entregó recomendaciones sobre cómo llevar los diálogos y los debates al interior de la instancia. La fundación noruega, que colaborará en el proceso de diálogo en La Araucanía, ha estado presente en crisis de similares características en los Balcanes, Afganistán, Irak y Colombia. "El diálogo no es negociación, no es mediación, sino es tratar de entender cómo el otro tomó decisiones que nos impactan hoy. No significa ni justificar, ni perdonar, ni aceptar la verdad del otro, pero estar en esa situación incómoda. Un proceso de diálogo es un proceso, no es rápido, ni tampoco necesitan ponerse de acuerdo, sino es tratar de entender que este proceso constituyente es un reencuentro del país", señaló Zamudio.

