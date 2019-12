Comisión espera votar este lunes el proyecto de plebiscito para nueva Constitución

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados espera votar este lunes el proyecto que habilita el plebiscito del abril para una nueva Constitución.

Los parlamentarios de oposición quieren que en el texto sean incluidos todos los temas que quedaron pendientes sobre cupos especiales para pueblos originarios, participación de independientes y paridad de género, siendo esto uno de los principales puntos de discordia porque Chile Vamos rechaza esta posibilidad.

Con miras a una posible votación este lunes, se busca acuerdo con el oficialismo.

El presidente de la instancia parlamentaria, diputado Matías Walker (DC), indicó que están "intentando persuadir a los diputados y diputadas de Chile Vamos de que se incluya en la convención constitucional desde ahora a los pueblos originarios, paridad de género y también al mundo independiente".

"No vamos a poner en riesgo el plebiscito del 26 de abril", precisó el diputado en caso que no se logre acuerdo.

La propuesta de Evópoli

Mientras que el oficialismo insisten en que lo que se debe votar el lunes sólo es el proyecto que fija las reglas del plebiscito, y el jefe de comité de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, propuso que de acá al 30 de enero se resuelva el resto de los temas que están siendo trabajados con los timoneles de partido.

"No estamos en condiciones de aprobar aquellas cosas que no están hoy dentro del acuerdo al que llegó la mesa técnica. Por ende, lo que hemos propuesto es que se firme el acuerdo de la mesa técnica y, adicionalmente, nos pongamos un plazo del 30 de enero para resolver todo aquello que no ha quedado meridianamente claro dentro de ese acuerdo", detalló el diputado de Evópoli.

Sin embargo, el socialista Leonardo Soto dijo creer que esto es sólo postergar el debate, sosteniendo que "eso es chutear para delante los problema".

"No tenemos ningún impedimento ni razón para postergarlo hasta enero, febrero, abril o cuando sea. Si el grupo de parlamentarios que se reunió el 15 de noviembre en 48 horas acordó todo este itinerario con distintos mecanismos, nada impide que nosotros resolvamos en tres días cuestiones que son mucho menores", sostuvo el diputado.

UDI pide respetar el acuerdo

Desde la UDI, el parlamentario Juan Antonio Coloma ratificó que lo que se debe votar son las reglas del plebiscito, pues el proyecto debe estar listo el 28 de diciembre para cumplir con los plazos del Servicio Electoral (Servel).

"Queremos algo básico y es que se respete el acuerdo firmado por todos los presidentes de partido. En dicho acuerdo se decía expresamente que los partidos mandataban a una comisión técnica y que después el resultado de dicha comisión técnica iba a ser votado en el Congreso Nacional con el apoyo, como un paquete único, por parte de todos los presidentes de partido", recalcó.

La Comisión recibió este viernes a organizaciones durante todo el día, como integrantes de la comisión técnica, miembros de la Mesa de Unidad Social y alcaldes pertenecientes a las etnias originarias.