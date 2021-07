Constituyente RN Harry Jürgensen: Debemos tener espíritu de diálogo y acuerdo en la Convención

El constituyente Harry Jürgensen (RN) descartó que la derecha se vaya a atrincherar en la Convención y planteó la necesidad de abogar por el diálogo y los acuerdos en el órgano que deberá redactar la nueva Carta Fundamental para Chile.

En conversación con Lo Que Queda del Día, aseguró que en su sector "no existe ningún afán de atrincheramiento, para nada, porque debemos tener espíritu de diálogo y espíritu de acuerdo, porque se trata de escribir la nueva Carta Fundamental".

El representante por el Distrito 25 fue la carta del bloque "Vamos por Chile" en la votación para presidir la mesa de la Convención, que finalmente quedó en manos Elisa Loncón, profesora y representante mapuche, y Jaime Bassa, independiente electo en cupo de Convergencia Social (Frente Amplio, pacto Apruebo Dignidad).

Al respecto, sostuvo que "la gran mayoría de los convencionales de 'Vamos por Chile' pensaron en poner como candidato a alguien que tenía muy buena votación, y además el apoyo interno, por lo tanto, con esos criterios me apoyaron", pero también -resaltó- "se aplicó la equidad de género, por eso llevamos como candidata a vicepresidenta a una mujer (Pollyana Rivera)"

Asimismo, explicó que la derecha levantó a sus propias cartas porque "había que marcar la unidad del sector, y me siento satisfecho de haber logrado que se expresara en los votos de ayer; y mostrar que esa en usa unidad buscamos posibilidades de negociación, pero las condiciones no se dieron porque la centroizquierda tradicional –DC, PS, PR, PPD, etcétera- prácticamente no tuvo expresión y tuvo que votar por un candidato que no era de sus filas".

Pese a lo último, "estoy convencido de que las mayorías circunstanciales van a ir ocurriendo en función de los temas que se van a ir tratando; no me cabe la menor duda de que hay muchos temas donde hay coincidencias de mayorías, y en otros no (...) cada día tiene su afán".

"Los afanes de todos los convencionales tienen que estar en la línea del diálogo, del debate, del respeto, de la conversación. Yo no soy de aquellos que piensan que por el otro ser contrario a mis ideas, todo lo que dice es malo. Y hay que tratar de salir adelante, y estoy seguro de que lo lograremos", exhortó.

¿DEBATE POR PRESOS DEL ESTALLIDO? "ESCAPA DE NUESTROS OBJETIVOS"

Por otra, esbozó un cuestionamiento que la presidenta de la Convención haya planteado que priorizará el debate sobre una eventual petición de amnistía a los denominados "presos de la revuelta" y también a los del Wallmapu.

Recalcó que "tenemos que abocarnos a lo que estamos mandatados, escribir una nueva Constitución. Además, la propia Constitución (actual) nos prohíbe meternos a abordar temas propios de otras instituciones públicas, y sólo nos mandata a escribir la nueva. Ese es un tema escapa de nuestros objetivos".

"No es la Convención a la que le corresponde resolver ese problema (...) nuestras opiniones ya están dadas y espero que la mesa actúe como tal y represente a todos los convencionales y no sólo a un sector", instó el ex intendente de Los Lagos.

"RESPONSABILIDAD COMPARTIDA" POR FALLIDA SESIÓN

En tanto, contó algunos detalles de la fallida sesión de este lunes, que se suspendió antes de siquiera iniciar en medio de polémicas y cuestionamientos a las condiciones dispuestas por la Secretaría General de la Presidencia en las instalaciones del edificio del ex Congreso Nacional en Santiago.

"No estaban las condiciones tecnológicas ni sanitarias para la sesión. Estábamos los 155 reunidos en el espacio del plenario de la Cámara de Diputados y no podíamos cumplir el protocolo sanitario", apuntó.

Ante ello, "no puedo entender que una situación que se estaba organizando desde hace tanto tiempo, no se hayan probado todos los sistemas tecnológicas para la sesión" que se iba a realizar en cuatro salas distintas, a fin de respetar los aforos permitidos por la autoridad sanitaria y a la vez garantizar la participación de los 155 convencionales.

"A quien le correspondía tener todo en orden y dispuesto era a la Segpres", reprochó, debido a que es la encargada de los asuntos administrativos y porque la mesa de la Convención recién se instaló ayer.

No obstante, planteó que existió una "responsabilidad compartida" puesto que -dijo- "la testera debió haber verificado que las condiciones estaban, y no hubo tampoco esa verificación; si se veriica que no estabn las condiciones, debió haberse tomado otra decisión, haber suspendido desde un principio o no haber citado".

