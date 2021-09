FA buscará "mecanismos institucionales" para enfrentar situación de Rodrigo Rojas: "Son hechos graves"

Los constituyentes del Frente Amplio, en conjunto con los independientes adherentes a esta colectividad, indicaron que buscarán "los mecanismos institucionales necesarios" para enfrentar la situación del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien mintió sobre su cáncer y falseó información en la declaración de intereses y patrimonio.

A través de un comunicado, el FA e independientes señalaron que consideran "graves los hechos" que involucran al "Pelao Vade", constituyente por ex Lista del Pueblo, y que esta "es una situación que daña la fe pública y perjudica la confianza que han puesto los pueblos de Chile".

Agregando que ratifican su total compromiso con "la probidad y transparencia de la Convención Constitucional, que nos obliga a un desempeño honesto y leal de la función constituyente, y en esa misma línea buscaremos los mecanismos institucionales necesarios para enfrentar esta situación".

Finalmente, la colectividad expresó que empatizan con todas las personas "que se han visto vulneradas con el engaño y el tratamiento de un sensible tema de salud, y hacemos un llamado público a cuidar con mucho esfuerzo la Convención".

"Escribir la Constitución no se trata de las y los convencionales, se trata del país y del futuro. Por nuestra parte, seguiremos trabajando de cara a la gente, contribuyendo a un proceso y una nueva Constitución que responda a los anhelos de Chile", concluyeron.

En tanto, la constituyente Beatriz Sánchez (independiente por Apruebo Dignidad del Distrito 12) sostuvo en sus redes sociales que "lo sucedido es grave, no podemos mirar para el lado, hacernos los lesos o esperar a que todo pase rápido. No puede haber defensas corporativas, porque hay demasiado en juego", en la misma línea que el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa.

