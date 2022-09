Gobierno pidió a Chile Vamos una "buena convivencia democrática" y descartó salir de reuniones constituyentes

Luego que el bloque opositor de derecha, Chile Vamos, afirmara que no asistirá a la reunión constituyente programada para el jueves en el Congreso tras acusar al Gobierno de "faltar a la verdad", desmintiendo que se han logrado acuerdos sobre la continuidad del proceso, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, llamó a la "buena convivencia democrática" y descartó la salida del Ejecutivo de las tratativas.

"En la política hay muchos momentos en que los ánimos. Los espíritus están crispados, hay momentos de tensión y la experiencia indica que lo corresponde en esos momentos es tener calma, tener templanza y seguir llamando al diálogo, a la unidad, a la buena convivencia democrática", dijo la encargada de llevar la relación de La Moneda con el Legislativo en una rueda de prensa.

"Estoy segura de que todas las fuerzas políticas tienen el ánimo y la voluntad puesta en encontrarse para que nuestro país cuente con una nueva Constitución", aseguró.

Sobre el rebaraje de integrantes de la mesa negociadora solicitada desde la derecha, Uriarte defendió que "nuestra voluntad como Gobierno es acompañar este proceso. No estamos negociando, no pertenecemos al grupo que lleva adelante el encuentro de voluntades para las decisiones respecto al proceso, pero no somos prescindentes. Queremos estar presentes para acompañar este proceso, porque finalmente, vamos a estar colegislando a la hora de llevar adelante las reformas que sean necesarias para habilitar un nuevo proceso constitucional".

"Estamos confiados en que esa realidad se producirá, en que triunfará el diálogo y que podremos encontrarnos como corresponde en una marcada sana convivencia democrática", concluyó.