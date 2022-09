Chile Vamos se bajó de nueva reunión constituyente: Acusó al oficialismo de "faltar a la verdad y las formas"

Los partidos de Chile Vamos anunciaron la tarde de este martes su decisión de no asistir a la reunión constituyente prevista para el jueves, tras reprochar al Gobierno y al oficialismo de presuntamente "faltar a la verdad y las formas" por haber afirmado la última jornada que se habían logrado acuerdos en torno a la continuidad del proceso para la elaboración de una nueva Constitución.

Tras la segunda ronda de diálogos realizada ayer lunes, el timonel de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto (PPD), comunicó que se habían alcanzado "cinco acuerdos relevantes", y el del Senado, Álvaro Elizalde (PS), confirmó que las conversaciones continuarán este jueves por la mañana en la sede del Congreso en Santiago.

Aquel anuncio fue destacado por las ministras de la Segpres, Ana Lya Uriarte (PS), y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), esta última quien aseguró también que había consenso en que el nuevo proceso debiera ser "obviamente con la participación de los mundos que se han puesto sobre la mesa, como el mundo independiente, los pueblos originarios"; a lo que se suma que el fin de semana la titular de Interior, Carolina Tohá (PPD), manifestó que le "gustaría bailar cueca con el acuerdo cerrado", apuntando a su aspiración de que éste se logre esta semana antes de Fiestas Patrias.

Y si bien el presidente de la UDI, Javier Macaya, también dijo la última jornada que había "ciertos acuerdos que son importantes", con el correr de la tarde, njunto a sus pares de RN y Evópoli, suscribieron una declaración criticando una premura en las reacciones oficialistas, haciendo un llamado a la "cautela" y puntualizando que "todavía no se han concretado" acuerdos constituyentes.

Postura que defendió esta mañana la timonel de Evópoli, Luz Poblete, cuestionando que la reacción desde el Gobierno "es imprudente, irresponsable, una falta de respeto a esta mesa (de diálogo) que ha intentado, con toda la buena voluntad, avanzar lo más rápido posible".

Con todo ello, Chile Vamos salió en bloque la tarde de este martes, en conferencia de prensa en el Congreso, a anunciar su decisión de bajarse de la reunión del jueves.

"Nosotros hemos tomado la decisión de no asistir", confirmó el líder de RN, Francisco Chahuán, quien fustigó que "el anunciar acuerdos que todavía no han sido tomados me parece que es faltar a la verdad, a las formas".

"Además, la insistencia que han hecho partidos del oficialismo demuestra que no se ha aquilatado el resultado del 4 de septiembre", agregó el senador.

A su turno, Macaya criticó "estas declaraciones de dos ministras, una que dice que hay que bailar cueca con un acuerdo y otra que el acuerdo ya tiene prácticamente sus bordes alcanzados, lo que no es efectivo y lo dijimos ayer".

Junto con ello, el también senador remarcó que "más importante que el órgano que redacte la nueva Constitución, y lo pongo en todos los escenarios, sea colegiado, mixto o incluso el congreso, son los bordes que se le impriman al proceso".

"El llamado es a calmar la ansiedad. (No hay que) anunciar acuerdos cuando solo hay conversaciones (...) hay que transmitirle al Gobierno que hay que calmar la ansiedad", subrayó.

De todas maneras, Chile Vamos pidió a Elizalde, jefe de las Cámara Alta, que reprograme la reunión del jueves.