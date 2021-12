En El Primer Café de Cooperativa, el diputado Gonzalo Winter (CS) aclaró los dichos de la también panelista Pauline Kantor (Evópoli) sobre un supuesto impedimento a la Confederación de la Producción y el Comercio para exponer ante la Convención Constitucional, indicando que -de acuerdo a un constituyente- no fue calificada para participar a raíz del sorteo de las 200 solicitudes que han recibido. La ex ministra replicó defendiendo que la CPC "es suficientemente importante, por la cantidad de personas que representa, para ser recibida". Ante eso, el frenteamplista pidió que "no me la plantees como una pobre junta de vecinos", puesto que "Juan Sutil -su actual líder- es un activista de ultraderecha bien feroz".

