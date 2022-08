"No me siento votando con la derecha; nosotros sabemos que cuando el adversario se pliega a nuestras ideas, eso es un triunfo enorme", dijo el ministro de Justicia del primer Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y militante histórico del Partido Radical, Isidro Solís, al defender, en El Primer Café de Cooperativa, su apoyo a la opción Rechazo y no haber adherido a "la política de la barra brava".

