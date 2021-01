La ex ministra de Deportes Pauline Kantor (Evópoli) manifestó su inquietud en El Primer Café porque, al desastroso fin de su administración, el presidente estadounidense Donald Trump "dejó instalada una polarización que creo que no se había visto hace muchos años" en ese país. Pero agregó que particularmente "me preocupa cómo eso también puede permear a Chile, a Latinoamérica, y también a nuestro proceso constituyente".

