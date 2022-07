Una polémica se desató la última jornada luego de que el diputado socialista Leonardo Soto publicara en redes sociales un video que lo mostraba en dependencias del Palacio de La Moneda: el parlamentario informó de un encuentro del Presidente Gabriel Boric con la directiva y diputados del PS "para apoyar con mayor fuerza y mayor coordinación la opción del Apruebo", declaración que tuvo que salir a rectificar posteriormente: "Debo reconocer que hubo un error de mi parte, fue sólo una reunión protocolar en que se trató la agenda legislativa. Me equivoqué al vincularla con el plebiscito, error que en ningún caso se puede adjudicar al Gobierno", explicó. La ministra vocera, Camila Vallejo, dijo más tarde en Chilevisión que "el diputado reconoció un error en lo que subió (a internet), porque eso no es parte de las conversaciones y no es lo que corresponde tampoco (hacer) como Gobierno. Nosotros tenemos una responsabilidad y estamos respetando todo lo que ha señalado Contraloría y cumpliendo con nuestro deber" en miras al plebiscito, dijo Vallejo.

