Loncon afirmó que la Convención "reflexionará" sobre situación de Rojas Vade

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, afirmó este domingo que el organismo "reflexionará" antes de definir qué harán con la situación del constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien reveló en las últimas horas que no tenía cáncer.

El convencional de Pueblo Constituyente (ex Lista del Pueblo) utilizó sus redes sociales para admitir ayer que tiene una enfermedad cuyo diagnóstico no pudo reconocer "por el estigma que tiene la sociedad sobre él", con lo que confirmó que no padece cáncer, que usó como bandera de campaña para participar de este proceso.

Ante esto, la líder del organismo constitucional aseguró que "nosotros como seres humanos tampoco somos dioses para no fallar, hay fallas efectivamente. Nosotros como Convención tomaremos una postura una vez que esto lo reflexionemos y lo llevemos a la mesa directiva, para ahí definir respecto al caso".

"Vamos a dar una postura como mesa una vez que tomemos la información de manera formal, la clasificaremos y veremos los pasos que hay que seguir, pero yo les pido respeto por la situación del convencional. Hay una situación de enfermedad de por medio, hay una situación humana de por medio, es lo primero que yo puedo decir como persona y como presidenta de la Convención", señaló Loncon, quien también aseguró que "la Convención sabe actuar y lo hará de la manera más justa".

En esta línea, dio cuenta que aún "no hemos tenido una comunicación formal con el convencional Roja Vade, estamos a la espera de que se dé para tomar una visión, una postura como Convención Constitucional".

"En lo personal, lamento mucho que (Rojas Vade) esté sufriendo por una situación de una enfermedad y eso conmueve, porque él también es una persona que ha hecho su trabajo y tiene reconocimiento dentro de la misma Convención", detalló Loncon sobre esta situación.

IMAGEN DE LA CONVENCIÓN

Sobre si este hecho podría provocar una mala imagen para este proceso, la líder de este organismo puntualizó que "tenemos 155 convencionales y la imagen de la Convención es el trabajo arduo que hacemos entre todos, es el trabajo colectivo".

También aseguró que lo que representa el órgano "es lo que salen hacer los convencionales cuando cruzan en barco y se van a las islas a trabajar con la gente... Cuando le estamos diciendo aquí no había nada y en un mes instalamos la Convención, es la imagen más bella que ha logrado el pueblo de Chile con esfuerzo, con tantas dificultades, las que hemos tenido y las hemos superado".

"Espero que esa imagen se guarde, que se lleve en el corazón, que estamos respondiendo a la altura de los acontecimientos", indicó Loncon.

"QUIEN ESTÉ LIBRE DE PECADO TIRE LA PRIMERA PIEDRA"

Por su parte, Rossana Vidal, constituyente ex Lista del Pueblo, lamentó la mentira realizada por su par Rojas Vade, aunque valoró que admitiera su error, ya que "dio un paso adelante".

"Él reconoció el error, cosa que pocos lo hacen. Fue más que un error indudablemente y esto le está afectando, en este momento lo está pasando muy mal, está teniendo que hacerse cargo probablemente de una decisión que fue una muy mala", acotó la convencional.

Ante esto, señaló que "lo que sí creo que es importante, es una muestra del país que queremos y que cuando uno se equivoca, cuando uno comete el error, incluso el peor de los errores, que esperaría yo ¿Qué me lleven a la plaza pública y empiecen a tirarme piedras por el error que cometí? Mi respuesta objetivamente es no".

"Voy a recordar una frase muy interesante que dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero que tenga cuidado con el tejado de vidrio, todos nos equivocamos y a veces cometemos errores tan grandes como este", puntualizó Vidal, quien aseguró que en oportunidades que "ni siquiera nos enteramos de los errores, porque no existe la valentía para decir me equivoqué y pedir perdón".