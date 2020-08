Plebiscito: Ingresan indicación clave que pone límite al financiamiento

La Comisión de Constitución del Senado analizará y votará este miércoles una propuesta que regula y limita el gasto y el financiamiento de las campañas para el plebiscito del 25 de octubre.

En el Servicio Electoral (Servel) ha preocupado la falta regulación en esta materia, apuntando que quedó un "vacío legal" en la reforma que habilitó el referéndum.

La propuesta presentada este miércoles fue elaborada por técnicos ligados al PS e ingresada en forma de indicación a un texto presentado por los senadores de ese partido Alfonso de Urresti y Álvaro Elizalde.

Según el texto, los partidos no podrán recibir aportes de sus militantes por más de 500 UF, es decir, poco más de 14,3 millones de pesos, mientras que para las personas no militantes, los aportes individuales no pueden superar las 300 UF, o sea, cerca de 8,6 millones.

Para las agrupaciones de la sociedad civil -debidamente registradas en el Servel- o a parlamentarios independientes, la propuesta fija un tope de 200 UF para los aportes individuales, equivalentes a 5,7 millones de pesos.

Dichos aportes deberán ser públicos, a menos de que sean inferiores a 40 UF, es decir, casi 1,5 millones de pesos.

La Sala de la Cámara debate este miércoles el proyecto que entrega facultades al Servel para que dicte las normas necesarias para llevar a cabo el plebiscito de manera "segura y responsable", en medio de la pandemia.