Plebiscito: Servel pide avanzar en financiamiento "para que nadie diga que ganó el dinero"

La Sala del Senado verá durante la tarde de este miércoles el proyecto que entrega facultades al Servicio Electoral (Servel) para que dicte las normas necesarias para llevar a cabo el plebiscito del 25 de octubre de manera "segura y responsable", en medio de la pandemia.

Se espera que el proyecto sea despachado a su segundo trámite en la Cámara Baja, en una tramitación contra el tiempo.

Sin embargo, hoy en el servicio preocupa la falta regulación del financiamiento de la propaganda electoral: si bien el Gobierno había comprometido ingresar una propuesta al Congreso, aquello aún no ocurre.

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, dijo estar "preocupado que no avancemos en el tema del financiamiento, para que no sea sólo una elección segura y participativa, sino que además una elección íntegra y nadie diga el día de mañana que ganó el dinero, y tengamos tranquilidad y que sea un acto democrático".

"Quienes quieran contratar propaganda, y ese es el sentido, debieran estar inscritos en un registro. Los partidos no necesariamente, porque tienen vigencia y son reguladas por el Servicio Electoral, pero no así las organizaciones de la sociedad civil. Ahí quien quiera contratar -por ejemplo por Facebook- debería tener una inscripción previa", añadió.

Gobierno no ingresará indicación mientras no haya acuerdo político

La propaganda parte 60 días antes del plebiscito, en dos semanas más, pero el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, apuntó que el Ejecutivo no presentará aún una propuesta mientras no haya acuerdo político.

"Esto surge del 15 de noviembre del acuerdo que convoca a un proceso constituyente y no se llegó a un acuerdo respecto de regular financiamiento, porque había un tema central que aquí no hay candidatos ni personas, entonces no se reguló nada. Por tanto, no hay límite de aportes, no hay límite de gastos, puede llegar plata de afuera, puede llegar plata de empresas y un largo etcétera", planteó el secretario de Estado.

El titular de Segpres sostuvo que no van a entrar "en el debate con una indicación si es que no hay un cierto consenso mínimo entre los parlamentarios, sino eso será un desastre, vamos a quedar todos mal. Tengo mi pronóstico reservado, porque están recién tratando de ponerse de acuerdo con la complejidad que significa intentar -por ejemplo- regular un movimiento ciudadano".

En concreto, en el Senado se instaló una mesa técnica para avanzar en un acuerdo respecto del financiamiento de la propaganda y regular a las organizaciones civiles.

Pero en la reunión de esta mañana de los presidentes de ambas Cámaras, más el Gobierno y el Servel, se determinó no duplicar esfuerzos y concentrar este tema en la Cámara Baja, que ayer martes aprobó en general un proyecto que fija el límite de los gastos de campaña.