Ante el avance del coronavirus en el país, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que "no es prudente" llevar a cabo el plebiscito constitucional el 26 de abril.

En conversación con Canal 13, el Mandatario aseguró que "por supuesto que hay una Constitución que mandata el plebiscito para el 26 de abril, que fue lo que aprobó el Congreso, pero el 26 de abril vamos a estar en el peak, vamos a estar en el máximo punto de contagio, con la mayor presión y tensión sobre el sistema de salud y sobre la ciudadanía".

"Lo que recomendaría es no hacer ninguna elección antes del mes de septiembre, para dar espacio a que el coronavirus se haya normalizado, y no postergar ninguna elección más allá del mes de diciembre de este año y no pasarlas al verano", dijo.

"La propuesta que yo hago es reagendar el calendario, que estaba entre abril y octubre y hacerlo entre septiembre y diciembre", insistió el Mandatario.

Precisamente este miércoles senadores de la oposición presentaron un proyecto para cambiar el plebiscito a septiembre y la elección de los constituyentes para diciembre.