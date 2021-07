En El Primer Café, el ex ministro Teodoro Ribera (RN) anticipó que "en las próximas elecciones está en juego el medir cuál es la verdadera intensidad de los partidos", particularmente en lo que respecta a las parlamentarias. Asimismo, sostuvo que "lo que sucedió en las elecciones por los convencionales no creo que sea la realidad", y a modo de ejemplo, apuntó que "no me es concebible" que la DC sólo consiga un escaño en el próximo Congreso, como fue el caso en la Constituyente.

