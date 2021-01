RN y Evópoli aprobaron alianza entre Chile Vamos y Partido Republicano para la Constituyente

La última jornada fue un día de definiciones claves en la coalición oficialista, Chile Vamos, con miras a las elecciones de los integrantes de la Convención Constitucional que redactará la nueva Constitución.

Renovación Nacional (RN) aprobó, en su consejo general y por 236 votos a favor y 72 en contra, la alianza de lista única de todas las colectividades de Chile Vamos con el Partido Republicano, liderado por el ex diputado ultraderechista José Antonio Kast.

El acuerdo contempla que la tienda de Kast, la que ha llegado a declararse "en oposición" al Gobierno de Sebastián Piñera, lleve 13 candidatos en diversos distritos.

🔴 El Consejo General aprobó por 236 votos el pacto electoral de convencionales constituyentes con la UDI, Evópoli, PRI y Republicanos. #ConsejoGeneralRN — Renovación Nacional 🇨🇱 (@RNchile) January 8, 2021

Evópoli, el otro partido oficialista que realizó su consejo general, primero aprobó -con el 67 % de los votos- entregar las facultades a la directiva para acordar o dejar sin efectos pactos para la Convención Constitucional.

Luego visó la lista única de candidatos con Republicanos, de manera "excepcional" para la Convención Constitucional.

🔴 AHORA: Con el 67% de los votos, Evopoli aprueba entregar las facultades a la directiva del partido para acordar o dejar sin efectos pactos a la convención constitucional. Sigue el consejo general y se evalúa la lista única de Chile Vamos con el Partido Republicano/@Cooperativa — Francisco Becerra (@panbecerra) January 8, 2021

🔴 AHORA: Evopoli aprueba la lista única para candidatos a la convención constitucional, entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Serán 13 nombres en 11 distritos y de forma excepcional para este proceso/@Cooperativa #CooperativaEnCasa — Francisco Becerra (@panbecerra) January 8, 2021

TRECE CANDIDATOS DE REPUBLICANOS

Desde La Moneda el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), había llamado a abrazar la lista única con Republicanos.

No obstante, en Evópoli su vicepresidente Francisco Undurraga había advertido este jueves que no aceptarían ningún pacto si aún no recibían la nómina de cantidatos que debía proponer el partido de Kast.

Pero ya durante la noche Kast aceptó la oferta de Chile Vamos mediante una carta, en la que oficializó los nombres que pretende llevar como candidatos: Myrta Dubost y Jorge Muñoz (Distrito 2); Antonio Barchiesi y María de los Ángeles López (Distrito 6); Matías Poblete y Luis Alejandro Silva (Distrito 13); Cristóbal Orrego (Distrito 14); Sergio Correa (Distrito 17); Juan Ariztía y Denisse Mewes (Distrito 18); Pablo Errázuriz (Distrito 24); Marisol Bañares (Distrito 25); y Andrea Iñiguez "en un distrito a definir en la Región Metropolitana".

En la misiva, además, se dirigió a los timoneles Javier Macaya (UDI), Rafael Prohens (RN), Rodrigo Caramori (PRI) y Andrés Molina (Evópoli) y agradeció las negociaciones para la alianza electoral, manifestando que "valoramos la disposición y voluntad" del bloque gobernante y las "gestiones y disposición del gobierno para que este acuerdo se concretara".

Posterior a eso, el consejo de RN ratificó su disposición para la lista electoral, y poco después Evópoli hizo lo propio.