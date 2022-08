Senador Espinoza votará Apruebo, pero opina que el texto debe ser mejorado "ostensiblemente"

El senador socialista Fidel Espinoza confirmó que votará Apruebo en el plebiscito de salida, pero reconoció que es necesario hacer algunas mejoras al texto constitucional, así como habilitar alternativas de antemano en caso de que gane el Rechazo.

"Voy a votar Apruebo porque no podría votar Rechazo. Sería traicionar las convicciones de mi familia, de mi historia, de mi padre que está fallecido, sin lugar a dudas. Pero eso no significa que me quede callado de que el texto tiene cuestiones que tienen que ser mejoradas ostensiblemente en el ámbito de la justicia, del sistema político", planteó en "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Asimismo, estimó que en la Convención Constitucional "hubo convencionales que se pasaron de la raya, se cruzaron cinco pueblos seguidos y quisieron radicalizarlo todo (...) provocaron resquemores, dudas, inquietudes y temores en sectores de nuestra población que votaron Apruebo en el plebiscito de entrada y hoy están muy reticentes a hacerlo en este plebiscito de salida".

Por ello, si bien el parlamentario dice confiar en un triunfo del Apruebo, cree que la definición será estrecha, y que en caso de un revés deben existir "alternativas para Chile", aludiendo a las reformas que el Congreso revisa para rebajar los quórum de la Constitución actual, así como a las que abren un nuevo proceso, cuando una de ellas cuenta con su firma.

A su juicio, aquellas mociones "por lo menos son una carta de garantía que le permite a la ciudadanía tener la esperanza que en la eventualidad que ocurriese aquello –que no es lo que queremos, que gane el Rechazo- tengamos herramientas para modificar la constitución de Pinochet".

"JACKSON TIENE APTITUDES, PERO NO HA SIDO FINO EN LA CONDUCCIÓN"

El senador, que en estos meses ha sido objeto de críticas de "fuego amigo" por sus dichos contra la Segpres, reafirmó que "vamos a tener que mejorar esas coordinaciones, creo que no han sido las mejores en estos meses de Gobierno. Giorgio Jackson tiene muchas aptitudes pero no ha estado muy fino en la conducción de esta cartera".

"En el Congreso, Jackson era el '10' que conducía el equipo que teníamos en la Cámara de Diputados, pero esa conducción no la ha tenido como Secretario General de la Presidencia, como ministro particular, porque él no tuvo muy buenas relaciones con el mundo parlamentario cuando fue diputado", explicó, al tiempo que aclaró que no se trata de un cuestionamiento personal.

Espinoza agregó que "han tenido problemas con sus propios diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista para sacar adelante la agenda del propio Gobierno, y eso es responsabilidad de quienes están en esos ministerios", añadió.