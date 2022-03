SML revisará la real condición de salud de Rodrigo Rojas Vade

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte le remitió al Servicio Médico Legal (SML) las fichas médicas del convencional Rodrigo Rojas Vade para que realice un informe sobre su real condición de salud y si puede "hacer una vida normal".

El ex integrante de la disuelta Lista del Pueblo es indagado por el Ministerio Público por los eventuales delitos de perjurio y estafa, luego de que tras un investigación periodística del diario La Tercera, el constituyente reconociera el pasado 4 de septiembre que no padece cáncer, pese a haber basado en esa enfermedad su campaña para ser electo.

Conocido popularmente como "Pelao Vade", el convencional saltó a la fama en las manifestaciones de 2019 por protestar con llamativos carteles contra los altos costos de los tratamientos de quimioterapia.

La propia Convención fue la encargada de denunciar a Rojas Vade por presuntamente haber mentido en la declaración de intereses y patrimonio que se exige a los constituyentes, en la que afirmó tener una deuda de 27 millones de pesos por el financiamiento de un tratamiento contra el cáncer.

Así, la investigación apunta a esclarecer qué pasó con los dineros que fueron reunidos mediante rifas o aportes voluntarios.

Según recoge este viernes El Mercurio, si bien el estado de salud de Rojas puede ser claro a grandes rasgos, sobre todo para establecer que no tenía cáncer y presentaba otras dolencias como la púrpura y sífilis, la Fiscalía ordenó la pesquisa al SML porque es clave que se pronuncie un organismo especializado al respecto y que realice un "informe médico legal".

Ahora se espera que el servicio emita el reporte con los detalles de las enfermedades del convencional, que permitan al ente persecutor adoptar una decisión sobre formalizar o no el caso por perjurio e incluso por estafa, si es que se comprueba la recolección ilegal de dinero con la enfermedad fingida.

DECLARACIÓN DE SU PAREJA

A la entrega de los antecedentes bancarios y médicos del indagado, se suman en las pesquisas las declaraciones prestadas por el entorno de Rojas Vade, que incluyen a sus compañeros convencionales, familiares y su pareja (al momento de los hechos), quien reveló ante los investigadores que no sabía del engaño.

"Respecto de lo que se me consulta, debo señalar que recién me vine a enterar de sus reales patologías unos dos días antes de que él diera a conocer que su enfermedad real no era cáncer. En la actualidad Rodrigo padece una enfermedad llamada púrpura, Behcet y sífilis, sin embargo ignoro si esta última aún se encuentra activa", dijo el testigo, según reprodujo El Mercurio.

La pareja detalló además que el convencional "siempre iba solo" a hacerse los supuestos tratamientos para el cáncer: "Nunca fue acompañado por un familiar, a lo más yo lo llevaba hasta el centro asistencial y luego me retiraba", contó.

Sin embargo, reconoció que "sí lo acompañé en aquellos casos de urgencia hasta los centros asistenciales por algunas complicaciones médicas (...) no sabría decirle y contestarle si es que efectivamente él me señalaba que se iba a realizar su tratamiento médico, entendiendo que su enfermedad era una leucemia, por lo que su tratamiento obedecía a una quimioterapia".

"Respecto de su tratamiento médico y de cómo él costeó esos gastos, puedo señalar que lo ha hecho él, con sus propios recursos", agregó, declarando que sólo sabía de una campaña realizada en 2020 con una recaudación de "aproximada de unos 12 a 13 millones de pesos, según lo señalado por el propio Rodrigo".