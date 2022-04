Noam Titelman aseguró en El Primer Café que un triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida "sería una gran fracaso, no solamente para la Convención", sino también "para todos los que hemos apostado por esta salida institucional y democrática" a la crisis que estalló en octure de 2019. El ex presidente de la FEUC recalcó que "todos los que creemos en este proceso deberíamos hacer los máximos esfuerzos para que no sea eso lo que ocurra", y abogó por lograr "acuerdos más amplios"; entre éstos, con la derecha o al menos parte de la derecha respecto a la discusión del sistema político. El militante de Revolución Democrática también indicó que una de las discusiones "relevantes" en este proceso es la de las identidades: "Hay un grupo importante de la población que siente algo que se llama identidad patriótica, pero la patria no tiene por qué ser la patria de las guerras, de las conquistas; también se puede plantear una patria plurinacional, la patria del Estado de bienestar", e hizo, en este sentido, un llamado a "reconceptualizar" la idea de patria, pues la nueva Constitución "tiene que darle una manera a esa persona que se siente patriótica para también sentirse reflejada".

